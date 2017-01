Demander à des lycéens d’égrener leurs souvenirs… Compte tenu de leur jeune âge, l’idée pourrait prêter à sourire, et pourtant… La compagnie théâtrale Bagages de Sable l’a fait ! La semaine dernière, elle a tenu plusieurs réunions qui lui ont permis de rencontrer pas moins de 180 élèves du Lycée

Anguier.

« Le titre provisoire de la pièce est « Cultiver son jardin ». Elle sera sur le thème de l’école » explique la comédienne Maryse Ravéra. Avant de continuer :

« Tous les 5 ans, l’Éducation Nationale produit de nouvelles méthodes pour réduire les inégalités entre les élèves. Nous sommes parties de cette sorte de confusion pour donner vie à la pièce ».

La Compagnie s’interroge sur la méthode idéale à utiliser auprès des écoliers de primaire. Les 4 comédiens (Maryse Ravéra, Andréa Schieffer, Patrick et Antoine Michaëlis) seront dans une émission de radio, où un journaliste interviewera un historien, avec le concours d’un régisseur son facétieux.

La production sera divisée en 3 parties.

D’abord, l’histoire de l’école depuis la Révolution à nos jours.

Puis, le Code Soleil, guide pour les instituteurs publié pour la 1re fois en 1923, qui énumérait les devoirs et quelques droits de l’instituteur.

Et enfin, les nouvelles pédagogies : comment comprendre l’enfant, en faire un citoyen éclairé, faire en sorte que l’apprentissage ne soit pas rébarbatif…

Intérêt pédagogique

« Nous interrogeons les lycéens, car ce sont de vieux élèves de primaire, sur leurs souvenirs, bons ou mauvais de l’école. Certains sont enregistrés pendant des lectures, nous comptons utiliser des matériaux sonores ».

Bagages de Sable, habituée du Théâtre des Charmes, est en résidence à Eu pour l’occasion. Et reviendra plusieurs fois pour travailler cette pièce qui sera jouée dès décembre 2017 notamment en Normandie. Pour Gilles Cauchy, professeur de français et président du Théâtre des Charmes, l’intérêt est double pour les élèves. « Ça les oblige à avoir un regard extérieur et se questionner sur un système dans lequel ils sont partie prenante. D’autre part, ils voient la constitution d’une création alors qu’elle en est encore aux balbutiements ».

Les comédiens l’assurent :

« le but sera que les élèves sortent en se disant que finalement, l’école, ce n’est pas si mal ».