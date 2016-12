Lundi 19 décembre 2016 vers minuit, une famille résidant dans la rue de la Plaine à Ault [SOMME] a été transportée d’urgence au Centre hospitalier d’Abbeville, suite à une intoxication au monoxyde de carbone.

En cause, la chaudière au gaz défectueuse. Les sapeurs-pompiers d’Ault, Friville-Escarbotin et Mers-les-Bains sont intervenus rapidement sur les lieux pour secourir les six membres de la famille : deux enfants, un nourrisson et trois adultes. Cinq d’entre eux sont dans un état sérieux, un autre dans un état grave. Le chef de groupe Vimeu, le Lieutenant Barray, coordonnait les opérations.

Vigilance

Il est opportun de souligner qu’en cette période hivernale, des précautions doivent être prises avec les installations de chauffage. Ne pas obstruer la ventilation, faire vérifier les appareils de chauffage, mettre en place des détecteurs de fumée, ramoner la cheminée sont des gestes qui peuvent sauver des vies. De plus, en cas d’intoxication au monoxyde de carbone, les symptômes sont des maux de tête qui peuvent entraîner des vomissements et une perte de tonus musculaire.