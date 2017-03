Dimanche 12 mars 2017, la section gymnastique de la Société d’Éducation Physique de Blangy-Bouttencourt (Seine-Maritime, Somme) organise une grande journée consacrée à la Zumba.

En matinée, une session Zin Jam, réservée aux instructeurs de Zumba Fitness et membres Zin, sera animée par Gisèle.

Masterclass dès 12 ans

L’après-midi, place au masterclass de Zumba Fitness, mais cette fois-ci ouvert à toutes et à tous, dès 12 ans. Un cours également animé par Gisèle, déjà venue l’an passé à Blangy et dont les chorégraphies « sont simples, funs, accessibles au plus grand nombre, avec des styles variés » souligne Nathalie Nagy, instructrice à la SEPBB.

Pour participer, rendez-vous au gymnase du Campigny à Blangy-sur-Bresle. Accueil des participants à partir de 14 h 30 (pour les inscriptions, règlements, décharges, et autorisation parentale pour les mineurs), puis session de Zumba Fitness de 15 h à 17 h.

À noter, la participation financière demandée pour le masterclass de l’après-midi est de 12 euros pour les personnes extérieures au club et 10 euros pour les moins de 18 ans.