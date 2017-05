Deux ans après la sortie de son livre « Le 8 janvier 1945 un B17 se pose à Touvent », Jocelyn Berquez se consacre maintenant à une autre de ses passions : les trains et chemins de fer. Et plus précisément, l’ancienne ligne reliant Frévent (Pas-de-Calais) à Gamaches (Somme).

L’historien, membre du foyer rural intercommunal de Maisnières-Tilloy, explique :

Je me suis toujours dit qu’il serait intéressant de refaire l’histoire de cette ligne.

C’est justement avec cette association qu’il organise, ce dimanche 21 mai 2017, une randonnée historique sur un tronçon de l’ancienne ligne en question.

=> PRATIQUE

Dimanche 21 mai 2017, la marche historique gratuite organisée par Jocelyn Berquez et le foyer rural, sur un tronçon de l’ancienne ligne de chemin de fer Frévent-Gamaches, partira de la salle des fêtes du hameau de Harcelaines à 9 h. Le parcours, 9 km de plat aller-retour, est accessible à tous.

Plus d’un siècle d’histoire

L’histoire de cette ligne de chemin de fer est riche en anecdotes, et de nombreuses traces témoignent encore de son existence aujourd’hui. Dimanche, la randonnée emmènera donc les marcheurs « devant les anciennes maisons de garde-barrière à Hélicourt, à Gamaches, près des ponts établis pour traverser les marais de Gamaches, et jusqu’à la gare actuelle de Longroy ».

Jocelyn Berquez dispose aussi de nombreux documents d’archives, plans d’implantation des gares, des ponts et passages à niveau, ainsi que des photographies, qu’il présentera lors des haltes. D’ailleurs, il lance un appel :

Peut-être y a-t-il encore des personnes qui auraient des renseignements à fournir, car la gare de Gamaches-Longroy a été bombardée plusieurs fois en 1945 : est-ce que ses ponts ont été touchés et remis en état ?

Un livre pour 2018

Toujours dans une volonté de partager ses découvertes avec un large public au sujet de cette ligne de chemin de fer, Jocelyn Berquez écrit actuellement un livre, qu’il pense terminer avant l’été. La préface sera rédigée par le président du Chemin de Fer de la Baie de Somme. Suivra ensuite une phase de correction. La sortie du livre est prévue pour le début de l’été 2018.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 16 mai 2017.