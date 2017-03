Une nouvelle permanence vient d’être créée à Eu, afin de soutenir les personnes victimes d’infractions pénales. L’AVIS (Association d’aide aux Victimes d’Infractions pénaleS – basée à Lanchères) a démarré ses activités en avril. Sophie Moisson, Eudoise diplômée d’un Master de droit pénal obtenu à Paris, est juriste bénévole pour l’association. « Lorsque je suis revenue m’installer ici avec mon mari, j’ai compris qu’il n’y avait pas de poste disponible. La seule solution pour faire ce que j’aime était d’œuvrer bénévolement pour l’association ». Et elle a vite compris qu’il y avait à faire dans le secteur : « j’ai souvent contact avec des personnes qui ont des soucis et qui ne savent pas quoi faire ».

Gratuit et confidentiel

La démarche auprès de l’AVIS est totalement gratuite et confidentielle. La juriste est là tant pour répondre aux questions liées à la procédure ou pour expliquer comment lancer les démarches et ce qui peut en découler, que pour orienter la personne vers d’autres services si besoin est (assistante sociale, psychologue…).

« Porter plainte est parfois un acte difficile. Si c’est la meilleure chose à faire, j’accompagne les clients à la gendarmerie pour les soutenir face au stress que ça représente, et pour les aider à trouver les bons mots » précise Sophie Moisson. Avant de continuer : « mais nous n’incitons pas à la plainte. Ce n’est pas forcément la solution la plus appropriée à chaque situation. Il faut évaluer ensemble les choix qui s’offrent au client, selon les cas, leurs situations et leurs personnalités ».

À noter que la problématique des femmes battues est un domaine qui tient particulièrement à cœur à la juriste.

Par la suite, l’AVIS va déposer une demande pour être médiateur pénal. « Un rôle de conciliateur entre accusé et victime pour trouver un compromis ». Et elle espère se faire connaître dans les Villes Sœurs mais aussi aux alentours, de Dieppe à Abbeville.

Alors prenez contact avec l’AVIS. si vous êtes victime

de violences conjugales,

d’agressions sexuelles,

de harcèlement,

de violences,

de discriminations,

d’atteinte à la dignité de la personne,

d’escroquerie,

de vol,

d’extorsion

ou d’atteintes aux libertés des personnes.

« La discrétion est assurée ».

Pratique

Renseignements : 06 44 95 94 10, www.association-avis.fr. Permanences au bâtiment C de la résidence la Seigneurie, avenue de la Gare à Eu. Lundi et mardi : sur rdv le matin et permanence de 14 h à 18 h. Mercredi : permanence de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Jeudi et vendredi : permanence de 9 h à 12 h, sur rdv l’après-midi. Samedi matin : sur rdv.