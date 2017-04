Agnès Planchon, présidente fondatrice de la Cot’Yères de Criel-sur-Mer (Seine-Maritime) a souhaité porter un message positif :

« Nous avons traversé des tempêtes. Mais maintenant tout ira bien ».

A la fin de l’assemblée générale, elle a cependant annoncé sa volonté de passer la main, ses autres engagements prenant beaucoup de son temps. C’est Doriane Osinski qui a été élue pour lui succéder.

Après le redressement judiciaire

Agnès Planchon a rappelé que la Cot’Yères est une association regroupant des bénévoles, accompagnant l’action de l’association de maintien à domicile ADMR. La fédération de Seine-Maritime de l’ADMR a connu ces dernières années une situation difficile. Elle a été placée en redressement judiciaire en septembre 2015. En début d’année 2017, le tribunal administratif de Rouen a finalement validé le plan de continuation porté par la direction et les syndicats. Il a été accompagné par un plan social.

« Nous croyons en ce plan. Mais maintenant, il faut rassurer les personnes aidées, regagner la confiance des habitants et redonner une bonne image de l’ADMR ».

Le secteur de l’aide à la personne est devenu très concurrentiel.

« La concurrence ce n’est pas forcément la guerre. Elle nous permet de progresser. Le secteur ne peut pas être uniquement laissé au secteur privé. Les associations sont très importantes ».

Des permanences le jeudi

Dans ce contexte, selon Agnès Planchon, les bénévoles ont toute leur place pour le lien social. Elle a remercié la municipalité de Criel-sur-Mer. Celle-ci met à disposition un local du Pole social et jeunesse pour des permanences. Elles ont lieu les jeudis après-midi, alternativement pour l’ADMR et pour la Cot’Yères. L’association lance un appel pour de nouveaux bénévoles. Agnès Planchon a remercié les élus et les aides à domicile présentes à l’assemblée générale. Celles-ci ont pu partager un peu de leurs expériences. Les bénévoles de l’association ont de leur côté remercié Agnès Planchon pour son action.