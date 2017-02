Chaque début d’année est l’occasion pour les municipalités de dresser des bilans, mais aussi et surtout d’évoquer les projets à venir. Dans le Vimeu, la commune de Framicourt (Somme) ne déroge pas à la règle. Et en 2017, le maire Sylvie Poilly et son conseil travailleront sur divers dossiers.

Les projets par thème

> Voirie. Le parking de la mairie devrait être terminé au cours de ce premier semestre. L’ensemble des travaux coûte entre 20 000 et 22 000 euros à la commune, subventions déduites. La route de Framicourt-Le Bocquet a enfin été refaite, la commune a pris en charge l’élargissement, pour un montant de 26 200 euros (dont une subvention du conseil départemental de la Somme de 5 776 euros). En prévision également, la création d’un chemin d’accès à l’église de Framicourt. Parallèlement, la municipalité étudiera, lors de l’élaboration de son budget 2017, la réalisation d’accotements dans la rue de Rambures. Deux projets qui devraient faire l’objet de demandes de subventions.

> Accessibilité. Alors qu’un local a été créé l’an passé pour installer des toilettes pour les personnes à mobilité réduite, l’installation d’une rampe d’accessibilité est prévue à la salle communale.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 14 février 2017.