Un dimanche sur deux à 9 h, les membres de la section marche du foyer rural intercommunal de Maisnières-Tilloy, dans le Vimeu (Somme), se retrouvent pour une randonnée. Ce 7 mai 2017, exceptionnellement, ce sont deux marches, de 9 et 12 km, qui seront proposées au profit de l’association du Vimeu le Destin de Lisa.

Lisa a 17 ans et est atteinte d’Infirmité Motrice Cérébrale. Au quotidien, elle est dépendante de sa maman. La jeune fille a déjà subi deux interventions chirurgicales en novembre 2013 et en décembre 2015, en Espagne, pour un coût unitaire de 4 400 euros, mais surtout, pour un important gain de motricité. Mais le parcours médical de Lisa ne s’arrête pas là et régulièrement, les journées de la jeune fille sont rythmées par les séances de kinésithérapie. D’où l’association.

Pratique

Ce dimanche 7 mai, les inscriptions (3 euros) à la « Rando pour Lisa » seront prises dès 8 h 30 à la salle des fêtes de Tilloy-Floriville pour un départ à 9 h. Au retour, vente de pâtisseries et de boissons, mais aussi vente d’objets et idées cadeaux sur le stand tenu par l’association.

Plus d’informations à retrouver ici.