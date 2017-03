Le rectorat de l’académie de Rouen a présenté les mesures envisagées concernant la carte scolaire 2017. Sur le territoire de l’académie, « il y aura 124 ouvertures et 88 fermetures, soit 36 postes en plus. La plus forte dotation depuis 2012 ».

Dans le secteur de Eu, la vision est moins positive. Selon le syndicat d’enseignants SNUipp-FSU, plusieurs écoles de la vallée de la Bresle seraient touchées.

Les réactions n’ont pas tardé

La réaction des parents et des élus ne s’est pas fait attendre. Ceux de Sivos de la Forêt d’Eu (Guerville, Longroy, Melleville et Millebosc) ont rapidement réagi. Les parents viennent de lancer une pétition, en ligne et disponible dans les quatre écoles, au commerce de Guerville et à la médiathèque de Longroy, ainsi qu’une page Facebook

« NON à la fermeture de classe RPI De La Forêt d’Eu ».

Enfin, une réunion publique de mobilisation est fixée au vendredi 31 mars à 19 h à la salle des fêtes de Longroy.