C’est une idée qui fait son chemin partout en France, du Vaucluse jusqu’à Criel-sur-Mer, près du Tréport (Seine-Maritime). Il s’agit pour ces communes de négocier un contrat de complémentaire santé collectif pour les habitants intéressés.

«C’est une promesse que nous avions faite lors des élections municipales », expliquent Claudine Pariche, adjointe aux affaires sociales et Serge Heynssens, adjoint en charge de la prévention, de la sécurité et du cadre de vie.

«Nous voulons offrir aux habitants une complémentaire santé, au meilleur prix, pour ceux qui n’ont pas de mutuelle ou qui trouvent la leur trop chère ».

Par le biais d’une association

Dans la région d’autres communes réfléchissent à cette démarche comme le Tréport ou Friville-Escarbotin. Le Centre Communal d’Actions Sociales de Criel-sur-Mer a commencé par envoyer 1 500 questionnaires à ses administrés, les informant également de l’existence de dispositifs comme la couverture maladie universelle (CMU) ou l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).

La municipalité a ensuite pris contact avec Uni’cité, une association basée à Mont-de-Marsan, dans le département des Landes.

«Elle se charge des relations avec les mutuelles et les assureurs afin de proposer des offres de complémentaires santé plus adaptées. En se rassemblant, les habitants profitent de la mutualisation et gagnent en pouvoir de négociation », affirme l’association.

Une réunion d’information

Evidemment, maintenant, il reste à savoir si le dispositif va intéresser les habitants. Pour cela, les Criellois sont invités à une réunion publique le 1er mars sur le thème «Ensemble pour une mutuelle négociée ». Les deux adjoints précisent :

« Participer à cette réunion n’est pas un engagement, c’est une information ».

Si suffisamment de volontaires se font connaître, des permanences d’informations et d’adhésions seront mises en place.

Pratique

Une réunion publique d’information sur le thème « ensemble pour une mutuelle négociée », aura lieu le mercredi 1er mars 2017, à 18h, salle du conseil municipal de la mairie de Criel-sur-Mer (Manoir de Briançon). Y participer n’est pas un engagement, c’est une information.