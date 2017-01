Comme à toutes les activités proposées par l’UNRPA (Union nationale des retraités et des personnes âgées) du Tréport, l’assemblée générale du 25 janvier était l’occasion pour tous les membres de se retrouver et de partager. Avec ses 107 adhérents et des chiffres en progression, l’association fait preuve de dynamisme.

Cette réunion a aussi été l’occasion pour Danièle Laboulais, représentante de la fédération des UNRPA, de s’alarmer des conditions de vie des personnes âgées : « L’UNRPA mène au niveau national des actions revendicatives pour la défense des droits et des intérêts des retraités et des personnes âgées ». Pour cette dernière, « l’ensemble des mesures qui pénalisent les retraités sont injustes et discriminatoires, les conditions de vie des retraités se dégradent ». Danièle Laboulais a ensuite rappelé que les retraités étaient des acteurs économiques de la société, par le pouvoir d’achat de leurs pensions. « Ils contribuent au soutien de l’économie et à la création d’emplois non délocalisés ». Des propos approuvés par une grande partie de l’assistance, visiblement sensible à ce message.

Dans son discours, le président Pierre Mary a quant à lui remercié tous ceux qui œuvrent au bon déroulement des actions du club, dont la mairie du Tréport qui prête sa salle polyvalente et accorde une subvention, ainsi qu’à tous les bénévoles qui donnent de leur temps pendant l’année sur les différentes actions.

Comme tous les ans, l’UNRPA organise un voyage en bus, au mois de septembre. Pour 2017, ce sera Lloret de Mar. En outre, le club propose régulièrement des sorties à la journée et des séances jeu de carte tous les mercredis après-midi à la salle polyvalente. « C’est un club qui fonctionne, avec une ambiance sereine » souligne la première adjointe au maire Nathalie Vasseur. L’assemblée générale a été conclue par un vin d’honneur offert par la mairie.

Par ailleurs, le nom de l’association a été modifié pour devenir : UNRPA ensemble et solidaires.