Beau soleil dans la cour du centre de loisirs d’Oisemont. Il fait presque chaud et les 28 enfants inscrits pour la semaine en profitent pour jouer dehors avec la présence d’un animateur sportif. La première semaine des vacances a été rythmée et la seconde le sera tout autant. La directrice de la structure, Eva Duchossois, et ses quatre animateurs ont concocté un programme rythmé entre activités manuelles et sportives.

Une sortie bowling

« Ils ont été à la piscine, à la patinoire et même à la maison de retraite pour jouer au loto avec les personnes âgées », raconte-t-elle. Entre deux cadeaux pour la Saint-Valentin, un poule renard vipère ou des pompons faits à la main, les enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. Dès lundi, ce sera auto-portrait en peinture, création de mongolfières le matin et jeux sportifs l’après-midi. Sans oublier, la séance de contes à la médiathèque avec Sylvie. Déguisement obligé ! Un atelier cuisine de fabrication de pains attend les bambins et même une journée bowling à Mers-les-Bains vendredi 24 pour clore les vacances sur une jolie note.

Pratique

Renseignements et inscriptions : 03 22 25 27 03.