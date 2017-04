C’était l’un des objectifs affichés par Gaëlle Gandon en octobre dernier : décrocher le label du commerce de proximité. Depuis ce 20 mars 2017, c’est chose faite !

Cinq mois après la participation de l’Union des Commerçants, Artisans et Industriels de Blangy-sur-Bresle et Bouttencourt (Seine-Maritime et Somme) à la journée nationale du commerce de proximité, la présidente, accompagnée du vice-président Freddy Boucher et du secrétaire Vincent Mouly, ont été reçus il y a une dizaine de jours au musée Grevin, à Paris, par le comité national du commerce de proximité, lors d’une cérémonie visant à valoriser les actions des multiples unions commerciales du pays. Auparavant, l’UCAIBB lui avait fait parvenir un dossier de présentation retraçant les actions menées le 8 octobre dernier.

