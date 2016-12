Dans la salle Serge Reggiani du Tréport (Seine-Maritime), samedi 24 décembre 2016, ils étaient près de 600 invités.

Le CE de Veresence (ex-SGD) les a conviés à un arbre de Noël au programme bien rempli. C’était le premier depuis le changement de nom de l’entreprise de flaconnage. Mais avant de lancer les festivités, le secrétaire, Jérôme Letout a fait un point sur la situation sociale.

« La compétence des équipes »

Le secrétaire du CE a mis en avant l’annonce de la reconstruction du four 6 en 2017.

«Ce n’est pas un accroissement de la capacité de production. C’est une réfection périodique indispensable à la poursuite de l’activité et donc à la pérennité du site ».

Les ateliers doivent être réaménagés, suite à la séparation d’avec l’activité pharmacie.

« L’année a aussi été marquée par l’annonce par la Direction Générale du plan excellence 2018, affichant une cible d’économie en millions d’euros ».

Jérôme Letout continue d’appeler à une stratégie d’innovation, de recherche et de développement pour conquérir de nouveaux marchés.

«Les compétences et le savoir-faire des équipes opérationnelles sont un atout majeur afin d’y parvenir. Cela passe par une politique salariale attractive, l’amélioration des conditions de travail et une gestion prévisionnelles des emplois et des compétences au service d’une stratégie industrielle à long terme ».

Les discussions avec la Direction à propos du contrat social sont en cours jusqu’à la fin février 2017. Le groupe Oaktree a racheté l’ensemble du groupe SGD en 2010. L’activité pharmacie de Saint-Quentin-Lamotte a été cédée, il y a quelques semaines, à un fonds d’investissement chinois.

« Oaktree doit apporter les moyens financiers ainsi que le temps nécessaire au nouveau groupe Verescence, pour retrouver des profits durables et assurer l’autonomie ».

Pour les petits et les grands

Il a ensuite laissé la place au spectacle avec un conte, le « Farm Show », et le passage du Père Noël pour les plus petits et en deuxième partie pour tous des artistes étonnants avec de la magie, de la danse, et d’autres numéros spectaculaires.

Roy Neves fait apparaître sur ses toiles des visages de célébrités. Il a offert au Comité d’Entreprise les deux tableaux réalisés ce samedi : l’un de Coluche, l’autre de Michael Jackson.

