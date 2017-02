Norman Thavaud s’est fait connaître par ses vidéos postées sur les réseaux sociaux… Et bien dans l’un d’elle, Norman s’est rendu au refuge de la SPA d’Etalondes, près du Tréport (Seine-Maritime). Il y a adopté un chat baptisé Merlin.

“Un chat pour lequel j’ai eu un vrai petit coup de coeur”.

C’est l’occasion de voir le travail effectué par la structure qui accueille des chiens et des chats de toutes les races et de toutes les tailles, comme vous pouvez le découvrir régulièrement dans l’Informateur.

Pratique. Le refuge est situé route de Boscrocourt à Etalondes. Il est ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h. Fermeture le mardi et les jours fériés.

Découvrez la vidéo ici :