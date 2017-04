La chapelle dite des marins qui surplombe la ville de Saint-Valery-sur-Somme est une institution dans la commune. Elle accueille annuellement environ 8 000 visiteurs. « L’année dernière, on a recensé 7 500 personnes. Une baisse que l’on explique par le peu de week-ends prolongés en 2016 », explique la présidente de l’association qui œuvre pour la sauvegarde de la chapelle, Annick Leleu. Sans compter les personnes qui viennent l’admirer en dehors des permanences.

14 bénévoles

A partir du samedi 15 avril 2017, les 14 bénévoles de l’association ouvriront les portes de l’édifice de 15 heures à 18 heures. Le public pourra profiter de leurs connaissances en la matière. Créée en 2007, la structure a mené un important travail pour redonner son lustre d’antan à la chapelle. Ses adhérents sont tous des Valericains et habitent pour la majeure partie dans le quartier de l’Abbaye. « C’est à nous la chapelle », sourit la présidente.

Après un concert de trompettes et de claviers, puis un tour de chants, c’est une harpe qui va faire résonner ses douces sonorités dans l’enceinte religieuse cette année, au mois d’août. Avant d’accueillir les premiers visiteurs, les bénévoles vont procéder jeudi au traditionnel grand ménage de printemps : « Ca vaut le coup d’œil ».

Alors si vous n’êtes jamais allés dans la chapelle, laissez-vous convaincre par ces quelques mots d’Annick Leleu : Il faut déjà dire qu‘elle a été restaurée et qu’elle est magnifique. De plus, de là-haut, on a un point de vue splendide sur la Baie de Somme ». Au passage, il n’est pas inutile de rappeler que pour préserver ce site, son accès en voiture est interdit.

Pratique : ouverture de la chapelle de Saint-Valery-sur-somme, dite des marins, tous les week-ends et jours fériés, jusqu’au 1er octobre, de 15 heures à 18 heures. Entrée libre. Plus d’informations sur le site Internet : www.chapellestvalery.fr

Julien Levasseur