À l’occasion des journées nationales de l’archéologie fixées au samedi 17 et au dimanche 18 juin 2017, la Fédération des Archéologues du Talou et des Régions Avoisinantes (FATRA) vous invite à vivre une expérience inédite à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime). En effet, depuis une vingtaine d’années, sur le site du Manoir de Fontaine, un groupe d’une trentaine de passionnés s’attelle à reconstruire le plus fidèlement possible un village mérovingien.

Un plongeon dans le passé

Habitats, installations artisanales, jardins, fours… l’archéosite permet aux visiteurs de découvrir la vie à l’époque mérovingienne d’une façon originale. Sur place, ils sont accueillis par des bénévoles costumés et spécialistes, qui reproduisent les gestes de nos ancêtres, dans le travail de la terre, la confection de poteries, ou encore la fabrication du pain. Un voyage animé dans le passé qui s’adresse aussi bien aux petits qu’aux grands.

Visites, dégustations…

Samedi 17 et dimanche 18 juin, les membres de la FATRA vous accueillent donc sur leur archéosite de 11 h à 18 h. Au programme de ces deux jours, visites guidées, dégustations de mets et boissons suivant des recettes anciennes, mais aussi démonstrations artisanales. Une animation gratuite ouverte à tous.

Renseignements par mail à deschamps.louison@hotmail.fr, ou au 06 17 49 50 04 et 06 05 00 48 41.