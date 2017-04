Les établissements Flutre sont une institution de la ville d’Eu. Mais les 12 000 m2 de serres ne sont normalement pas ouverts au grand public. Les visiteurs auront l’occasion de les découvrir les 22 et 23 avril. « C’est l’occasion de présenter nos méthodes de travail tout en mettant en valeur le savoir-faire local », indique Pierre-Antoine Flutre.

La période idéale

L’entreprise eudoise achète de jeunes plants, les met en pots et les fait pousser. Son activité est très ancienne dans la cité royale. Aujourd’hui, elle emploie 13 personnes.

« Pendant ce week-end, nous allons proposer des démonstrations de rempotage. Le public va découvrir les bandes de convoyage ou notre nouveau système d’arrosage au sol ».

Et surtout, les personnes intéressées vont se rendre compte de la large variété de plantes qui s’épanouissent dans les serres.

« Avril c’est la période idéale. Les plantes seront prêtes à être vendues, avant les saints de glace ».

Les végétaux en fête

Les horticulteurs et pépiniéristes de Haute et Basse Normandie organisaient jusque-là, des portes-ouvertes chacun de leurs côtés, en avril. C’est la troisième année que les établissements Flutre participent à cette opération. En 2016, entre 700 et 800 visiteurs étaient présents.

Pour la première fois, les associations de producteurs Horti D et Horti Pépi proposent ces portes-ouvertes sur l’ensemble de la Normandie réunifiée. 22 entreprises des 5 départements normands vont participer dans le cadre des journées découvertes végétal en fête, première édition de cette nouvelle formule. Le thème principal est la permaculture pour inciter les jardiniers amateurs à ne plus utiliser de produits phytosanitaires.

Pratique

Rendez-vous le samedi 22 et le dimanche 23 avril 2017, aux établissements Flutre, au 54, boulevard Thiers à Eu, de 9h à 12h et de 14h à 18h.