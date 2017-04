Diabolo Watts, Pascale, Franck Bacouel, Circenses, Blag2Mek… Ces noms vous disent certainement quelque chose ? Normal, ce sont tous des groupes ou artistes locaux, bien connus dans le Vimeu, la Vallée de la Bresle et la Baie de Somme. Comme près de 25 000 autres chanteurs à travers le pays, tous se sont inscrits aux présélections du Vocal Tour 2017. Un concours de chant sen ligne, sur le site ZicMeUp, en partenariat avec l’émission télévisée The Voice.

Pour ce tremplin, qui cumule vote des internautes et notes du jury, la France est divisée en quatre zones géographiques : Le Pontet Avignon Nord, Bordeaux, Meaux Paris Île-de-France, et Saint-Quentin. C’est justement là, dans l’Aisne, que Pascale, originaire du Vimeu (Somme), et Franck Bacouel, habitant de Ramburelles, se rendront lors de leur demi-finale locale pour chanter en live, entre le 19 et 21 avril 2017.

L’article complet à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 18 avril 2017.