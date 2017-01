« L’hôpital de Eu a un potentiel de développement, un avenir, un sens territorial » affirme Dolorès Trueba de la Pinta, directrice de l’établissement et de celui de Dieppe (il y a plusieurs années que la direction est commune) depuis septembre dernier. Des mots qui rassurent sur l’activité du centre, pour lequel des craintes sont régulièrement mises en avant.

Des actions « finançables »

La directrice rappelle qu’il y a « des actions à conduire, qui sont définies pas à pas ». Elle souhaite faire progresser les urgences, améliorer l’offre de consultations sur place et soutenir l’activité de médecine « déjà renforcée en 2016 ». Un projet sur l’addiction est également mené, « il y a un réel besoin sur le territoire ».

Pour la filière gériatrique, qui concerne l’EHPAD et les soins de suite, elle souligne

« la qualité et l’investissement des professionnels. Ils font preuve d’un réel engagement et d’une exigence de bien-traitance ».

Mais elle estime que cela ne dédouane pas d’avoir à faire des travaux.

Yves Derrien, maire de la ville d’Eu et président du conseil de surveillance de la structure, souhaite mettre en place « le plus rapidement possible » un climat de confiance avec le centre hospitalier de Dieppe : « C’est ensemble que nous progressons. Travailler en coopération est la seule voie pour limiter les souffrances de notre population ».

Médailles et retraite

La cérémonie s’est conclue par la remise des médailles du travail et l’au revoir aux retraités.