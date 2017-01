Mercredi 4 janvier, la municipalité organisait une cérémonie de vœux pour le personnel communal. Les 170 agents de la ville du Tréport ont chaudement été félicités pour le travail accompli pendant l’année.

« Je sais que les élus peuvent compter sur votre énergie et votre implication. Nous sommes au quotidien les ambassadeurs de cette station balnéaire attractive et renommée » estime Christine Ruelloux, directrice générale des services à la mairie.

Même constat pour le maire Laurent Jacques, qui est revenu sur sa prise de fonction, début 2016 : « Il y a un an, nous étions réunis ici même et je prenais la parole avec ma casquette de 1er adjoint au maire. Nous formulions des vœux pour qu’Alain Longuent se rétablisse, pour qu’il reprenne sa place parmi nous. Malheureusement quelques jours plus tard, nous avons dû faire face à son décès ».

La sécurité avant tout

Dans sa prise de fonction, Laurent Jacques est heureux d’avoir pu « compter sur une équipe motivée et bienveillante ». Le premier magistrat est ensuite revenu sur des changements qui ont eu lieu cette année, qu’il s’est efforcé d’appliquer « dans la continuité de ce qui avait été fait depuis longtemps. Il a aussi fallu tenir compte de la loi, qui évolue sans cesse et nécessite des adaptations ».

Laurent Jacques a ensuite expliqué vouloir faire de la sécurité au travail son « cheval de bataille » : « Les accidents du travail [sont] toujours trop nombreux. Leur répétition pourrait souvent être évitée si chacun prenait la peine d’appliquer les règles simples de sécurité ».

Avant de souhaiter chaleureusement une bonne année à tout le personnel communal, Laurent Jacques s’est satisfait des conditions de travail de l’équipe : « Bien sûr, certains diront que l’on peut toujours faire plus. Je les encourage alors à se renseigner sur ce qui se passe dans les autres collectivités. Il faut de temps à autre prendre conscience que l’on n’est pas si mal loti ».

La cérémonie s’est conclue par la remise des médailles du travail : quatre Argent (20 ans de service) : Agnès Prevot, Christophe Leroux, Bernard Elie et Louise Jovelin; trois Vermeil (30 ans) : Eric Godefroy, Willy Lottin et Frédéric Tulier; deux Or (35 ans) : Alain Duchossoy et Jean-Marc Quatrelivre.