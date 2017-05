Pour la deuxième fois, le club de voile du Tréport Sensation Large organise son trophée des entreprises, associations et collectivités. En trois soirées, les équipages de quatre personnes vont s’affronter et tenter d’être les plus rapides sur l’eau.

« L’objectif, c’est de proposer la pratique de la voile le soir et en semaine. Cela permet aux personnes de ne pas chambouler leurs habitudes du week-end » explique David Le Carrou, directeur de l’école de voile.

Ouvert aux débutants

Inutile de savoir naviguer pour participer au trophée, puisque celui-ci est ouvert aux débutants. Pour ces derniers, deux sénances de prise en main sont organisées les 18 et 25 mai, de 18h30 à 21h, encadrées par un moniteur diplômé d’état.

« Nous avons déjà deux équipages inscrits : l’école La Providence, qui a remet son titre en jeu pour avoir gagné le trophée l’an dernier et la ville du Tréport, qui avait déjà un équipage en 2016 » détaille David Le Carrou.

Outre le plaisir de naviguer, le trophée peut aussi être pour les entreprises et collectivités un moyen de créer une ambiance conviviale dans leurs équipes.

Pratique

Deux séances d’entraînement les 18 et 25 mai, puis trois sessions pour le challenge les 1er , 8 et 15 juin. De 18h30 à 21h. 240€ par équipe de quatre. Renseignements et inscriptions au 06 31 47 89 14; 02 35 50 12 08 ou sensationlarge@gmail.com