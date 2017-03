David Le Carrou (à gauche) et Eric Dounon sont satisfaits des résultats de leur club.

De nombreux élus avaient fait le déplacement pour l’assemblée générale, avec de gauche à droite : Valérie Garraud, Marie Le Vern, Blandine Lefebvre et Laurent Jacques. –

L’année 2017 est une année de bouleversement pour l’école de voile tréportaise Sensation Large.

Arrivée au terme de son premier axe de développement avec une croissante éloquente, la structure présidée par Eric Dounon et dirigée par David Le Carrou se tourne vers de nouveaux défis : « Sur cette dernière année nous avons enregistré une nouvelle croissance des adhésions et de façon générale, 2016 a été une année de progression » explique le président lors de l’ouverture de l’assemblée générale samedi 18 mars à l’Hôtel de la Cour Carrée.

Loin de dormir sur leurs lauriers, les responsables ont déjà de nouvelles ambitions : « Nous avons mis entre parenthèses l’investissement en ce qui concerne la mer afin de privilégier l’accueil et le fonctionnement de nos bureaux » explique ainsi David Le Carrou. Une première phase d’aménagement a donc été mise en place, accompagnée d’une restructuration de l’équipe au sein des bureaux. En 2017, des aménagements sont prévus pour rendre l’école de voile plus attrayante de l’extérieur. « Nous avons constaté que malgré la présence de banderoles, les gens ont parfois peur de rentrer, nous espérons pouvoir remédier à cela grâce à ces aménagements et rendre l’accueil plus chaleureux » souligne à son tour Eric Dounon.

Des relations tendues avec la CCI

Des investissements rigoureusement maîtrisés à la vue de la trésorerie équilibrée et qui est largement soutenue par la municipalité tréportaise.

Pour autant, la communication avec la chambre de Commerce et d’Industrie, gestionnaire du port, semble tendue et les relations entre les structures pourraient compromettre ce plan d’avenir. « Nous avons des envies, des compétences mais on sent clairement que certains aimeraient un port uniquement industriel » avoue David Le Carrou.

Une situation mise en avant par le maire du Tréport Laurent Jacques : « Je ne vais pas vous cacher, et c’est aussi une inquiétude pour la mairie, que les responsables de la chambre de commerce souhaiteraient un déménagement de l’école de voile. En ce qui nous concerne, on ne peut que souligner le travail impressionnant que vous menez et vous rappeler que nous sommes à vos côtés. Il serait dommage que les belles ambitions que vous affichez ne voient pas le jour à cause d’un manque de coordination ».

Blandine Lefebvre, vice-présidente déléguée du Département également présente, a elle aussi rappelé son soutien à Sensation Large au niveau départemental, de même que Valérie Garraud, conseillère régionale. Enfin, Marie Le Vern, députée de la 6e circonscription de la Seine-Maritime et conseillère départementale du canton d’Eu a clôturé la prise de parole des élus en rappelant entre autres le beau travail de mixité fourni par l’école de voile et a apporté son soutien quant à cette question de l’utilisation du port. « Je pense également qu’il y a de la place pour les deux activités » a-t-elle conclu.