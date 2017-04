Des chiffres, des chiffres, et encore des chiffres ! Jeudi 13 avril 2017 en réunion de conseil municipal à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime), les élus ont eu à voter les budgets. Au cumulé du budget principal de la ville et des budgets annexes de la Gargatte et de l’atelier relais SNM, l’équilibre dépenses-recettes s’élève à plus de 8 millions d’euros, toutes sections confondues. Cela comprend aussi bien les frais de personnel, les charges courantes (eau, électricité…), que les projets. Et cette année encore, la ville de Blangy n’en manque pas : éclairage public, voirie, skate-park ou encore études diverses, en tout, ce sont près de 4 millions d’euros qui seront consacrés aux investissements. Et ce, malgré l’abstention des élus de l’opposition.

Pas de hausse des impôts

Bonne nouvelle en plus, malgré la baisse des dotations de l’Etat, la ville a décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux, qui restent fixés ainsi :

Taxe d’habitation : 20,71 %

Foncier bâti : 26,43 %

Foncier non-bâti : 50,13 %

Cotisation Foncière des Entreprises : 19,30 %.

Des taux inchangés depuis 2013, même si les contribuables sont amenés à payer plus. C’est pourquoi le maire Eric Arnoux tient à préciser :

Je réaffirme une nouvelle fois que le conseil municipal n’est en rien responsable de la révision de la valeur locative des biens qui a entraîné une réelle hausse des taxes locales.

L’article complet avec tous les chiffres à retrouver dans L’Éclaireur de Gamaches du mardi 18 avril 2017 ici dès 6 h.