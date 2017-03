Un nouvel échelon de démocratie. Le conseil municipal des jeunes. Presque comme les grands. Véronique Croiset, adjointe, Philippe Poirel, conseiller municipal et Jacqueline Quillet, conseillère ont œuvré pour le créer. « Nous voulions faire participer au maximum la population pour mettre en avant les besoins qu’il y a au niveau de la jeunesse sur Airaines, raconte Véronique Croiset. La municipalité est porteuse d’un projet éducatif et le conseil municipal des jeunes déterminera les priorités et les actions. »

Campagne digne de la présidentielle

Depuis septembre, l’équipe travaille pour recruter des candidats. D’abord, les informer, à la sortie du bus scolaire, devant les établissements, sur les panneaux d’affichage. Tous les moyens de communication étaient mobilisés pour toucher les jeunes. « On devait constituer les listes au moment des vacances de Noël, confie Philippe Poirel. Mais tout ne s’est pas déroulé comme on le souhaitait, ce ne s’est pas passé assez vite. Nous avons donc décidé de décaler de deux mois pour constituer les listes. » Une fois les affiches décidées, les candidats ont fait campagne.

Dimanche 26 mars, les jeunes nés entre 2000 et 2010 sont donc invités à l’isoloir pour trancher. La salle du conseil va accueillir trois bureaux de vote de 10 h à 16 h. Les enfants ont le choix : 17 candidats répartis en trois collèges selon les tranches d’âge. Les 9 – 11 ans, 12 – 14 ans et 15 -17 ans pour que chaque élève de l’école élémentaire, du collège ou du lycée puisse glisser un bulletin dans l’urne. Et la parité est presque atteinte !

Arzhêliz Diard

17 candidats

Huit candidats chez les 9 -11 ans. Un mot d’ordre ? « Etre à l’écoute des jeunes et de toute la communauté ».

Sept candidats chez les 12 -14 ans. Une devise ? « Aménager de nouvelles choses pour notre ville ».

Deux candidats chez 15 -17 ans. Une ambition ? « Organiser des sorties ».

> Retrouvez l’intégralité du reportage dans l’Éclaireur du mardi 21 mars.