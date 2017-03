« Des propositions ont été faites et des relations de travail avec le CCI sont en train de se construire » affirme Jacky Camuset, président et secrétaire du YCT (Yacht club du Tréport). Un vrai changement puisque les rapports étaient très tendues entre la CCI (chambre de commerce littoral normand Picard) et les membres de l’association.

Ces derniers se sont réunis le samedi 18 mars à la salle polyvalente pour leur assemblée générale. L’occasion d’aborder ce sujet et bien d’autres dans une ambiance conviviale. Après l’annonce de la diminution de la surface du YCT en guise « de cadeau d’adieu de la part de l’ancienne équipe de la CCI », Jacky Camuset tient à rassurer son assemblée. En effet, des changements liés à la fusion des chambres de commerce, devenue CCI Littoral Haut de France, a entrainé le changement des membres de la chambre et qui devraient permettre à l’association d’entretenir des relations plus apaisées avec celle-ci. Les membres du bureau attendent ainsi une meilleure communication et une écoute auprès de leurs interlocuteurs Thierry Le Mauff, responsable des équipements des antennes Abbeville – Le Tréport et Alain Bazille, vice-président du département de Seine-Maritime en charge des ports.

La vie du club

Touché par la tempête Egon des 12 et 13 janvier, « d’énormes vagues de submersion » ont causé des dégâts, en particulier au niveau du bitume ce qui rend la circulation au club difficile, mais également au niveau des lignes de mouillages.

Une partie de ces dernières a récemment été refaite à neuf et ont nécessité de grosses dépenses (27 000 €). Malgré tout les finances du YCT sont saines. Marc Viville a présenté un rapport financier avec un excédent de 2 821 € et un montant total en trésorerie de 82 800 €.

Le président a également tenu a remercier les bénévoles pour leur soutien et leur participation aux travaux d’hivernages. « Une aide essentielle » qui permet d’éviter l’augmentation des tarifs avec un bémol « ce sont malheureusement toujours les mêmes qui participent ». De l’aide pour les travaux prévus en 2017 serait la bienvenue.

En ce qui concerne les manifestations, la fête de la mer qui a eu un grand succès en 2016, n’aura pas lieu en 2017 puisqu’elle n’est organisée que tous les 2 ans. Les membres se retrouveront le 24 juin et le 5 août pour les repas du club ainsi que le 2 septembre pour le repas plateaux de fruits de mer. L’harengade, quand a elle, sera fêté le 18 novembre à Ponts-et-Marais. Destination Corfou, pour le voyage de fin d’année avec un départ le 11 septembre. Une année encore chargée pour le Club qui fait face et qui compte bien au niveau administratif faire entendre sa voix.

Pratique

Retrouver le YCT sur sa page facebook (yacht club du Tréport).